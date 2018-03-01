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NO VERMELHO

Campeão do 'Ídolos' mora de favor na casa de fã, diz colunista

Éverton Silva gastou todo o prêmio do programa e agora ele tenta retomar a carreira

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:10
Éverton Silva, vencedor do Ídolos 2012 está morando na casa de um fã Crédito: Reprodução / Youtube
Como diz o ditado: "Dinheiro na mão é vendaval". Foi mais ou menos isto que aconteceu com o campeão da edição de 2012 do 'Ídolos', Éverton Silva. Segundo Leo Dias, o rapaz ficou no vermelho depois de usar o prêmio de R$ 500 mil para ajudar a família. 
Na época, com a carreira bombando por conta da atração, ele não imaginava que tempos depois os trabalhos iriam diminuir e as oportunidades ficariam cada vez mais escassas.
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Agora, Éverton mora na casa de um fã, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, diz o colunista. Sem dinheiro, ele tenta retomar a carreira e se manter na Cidade Maravilhosa fazendo  participações em blocos de carnaval, encontros de sambistas e em bares da Lapa.

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