Campeão do 'Ídolos' mora de favor na casa de fã, diz colunista

Como diz o ditado: "Dinheiro na mão é vendaval". Foi mais ou menos isto que aconteceu com o campeão da edição de 2012 do 'Ídolos', Éverton Silva. Segundo Leo Dias, o rapaz ficou no vermelho depois de usar o prêmio de R$ 500 mil para ajudar a família.
Na época, com a carreira bombando por conta da atração, ele não imaginava que tempos depois os trabalhos iriam diminuir e as oportunidades ficariam cada vez mais escassas.
Agora, Éverton mora na casa de um fã, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, diz o colunista. Sem dinheiro, ele tenta retomar a carreira e se manter na Cidade Maravilhosa fazendo participações em blocos de carnaval, encontros de sambistas e em bares da Lapa.