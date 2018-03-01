Campeão do 'Ídolos' mora de favor na casa de fã, diz colunista

Éverton Silva, vencedor do Ídolos 2012 está morando na casa de um fã Crédito: Reprodução / Youtube

Como diz o ditado: "Dinheiro na mão é vendaval". Foi mais ou menos isto que aconteceu com o campeão da edição de 2012 do 'Ídolos', Éverton Silva. Segundo Leo Dias, o rapaz ficou no vermelho depois de usar o prêmio de R$ 500 mil para ajudar a família.

Na época, com a carreira bombando por conta da atração, ele não imaginava que tempos depois os trabalhos iriam diminuir e as oportunidades ficariam cada vez mais escassas.