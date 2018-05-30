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É O AMOR

Campeã do 'BBB18', Gleici recebe surpresa de Wagner no 'Encontro'

Ele chegou ao palco com um buquê de rosas amarelas, que têm um significado especial para o casal

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:31
Gleici ficou toda feliz com a surpresa de Wagner no Encontro Crédito: Reprodução/TV Globo
O programa "Encontro" desta quarta-feira, 30, teve como um dos temas a habilidade de expressar sentimentos e afeto, e uma das convidadas foi Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do Big Brother Brasil.
No programa das manhãs da TV Globo, ela falava de seu relacionamento com Wagner Santiago, que começou durante o reality, e que ele tinha mais facilidade de demonstrar sentimentos com ela. Durante a conversa, porém, Gleici foi surpreendida: Wagner apareceu no palco do programa com um buquê de rosas amarelas.
A surpresa deixou Gleici emocionada. As rosas amarelas, conforme explicou o casal para Fátima Bernardes, têm um significado especial. "Quando a Gleici retornou do paredão falso, ela veio com uma rosa amarela na mão. A gente conversou muito sobre a rosa amarela e a representação dela", disse Wagner.

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