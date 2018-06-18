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Estilo

Camila Queiroz usa vestido com flores bordadas em casamento civil

Com estilo vintage, o modelo faz jus ao estilo romântico da atriz

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 16:38
Camila Queiroz usa vestido com flores bordadas em casamento civil Crédito: Reprodução/Instagram @camilaqueiroz
Neste sábado (16) aconteceu o casamento civil dos atores Camila Queiroz e Klebber Toledo. A cerimônia, que contou com poucos convidados, aconteceu em Ribeirão Preto (SP), cidade natal de Camila. Para a ocasião, ela escolheu um vestido mídi com flores bordadas, assinado pela estilista de noivas Wanda Borges.
Com estilo vintage, o modelo faz jus ao estilo romântico da atriz. Para completar o look clássico, ela optou por sapatos de renda, bico fino e salto baixo da Dolce & Gabbana. Klebber Toledo, por sua vez, vestiu um terno azul de Ricardo Almeida, com gravata no mesmo tom.
No dia 8 de agosto, os noivos voltam a subir ao altar para a cerimônia religiosa, que acontecerá em uma praia de Jericoacoara, no Ceará.

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