Camila Queiroz usa vestido com flores bordadas em casamento civil

Neste sábado (16) aconteceu o casamento civil dos atores. A cerimônia, que contou com poucos convidados, aconteceu em Ribeirão Preto (SP), cidade natal de Camila. Para a ocasião, ela escolheu um vestido mídi com flores bordadas, assinado pela estilista de noivas Wanda Borges.

Com estilo vintage, o modelo faz jus ao estilo romântico da atriz. Para completar o look clássico, ela optou por sapatos de renda, bico fino e salto baixo da Dolce & Gabbana. Klebber Toledo, por sua vez, vestiu um terno azul de Ricardo Almeida, com gravata no mesmo tom.