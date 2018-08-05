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Amor

Camila Queiroz dá detalhes do pedido de casamento de Klebber Toledo

'Tinha perdido o meu pai há dois meses', relembrou atriz, que conta ter sido pega de surpresa

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 19:49
Klebber Toledo e Camila Queiroz Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Camila Queiroz revelou detalhes do pedido de casamento feito pelo seu noivo, Klebber Toledo, em entrevista ao Altas Horas do último sábado (4).
Segundo Camila, ela foi pega de surpresa pois sua vida passava por um "turbilhão" àquele momento.
"Eu tinha perdido o meu pai há dois meses, a família toda tava vivendo um momento de luto e eu tava no meio de uma novela com uma protagonista na mão", relembrou.
De acordo com ela, Klebber então inventou que ela teria um trabalho para fazer após um dia de gravação: "Fui vendada, tudo tava montadinho, certinho, eu acreditei. Tinha um vídeo com todas nossas imagens, fotos."
"Depois caiu uma cortina e tinha um corredor de flor. O Klebber tava no fundo de terno com um buquê na mão". Além disso, havia uma dupla sertaneja cantando a 'música do casal', e familiares de ambos segurando velas.
Por fim, as alianças foram trazidas pelas avós dos noivos.
O ator Rodrigo Lombardi, que também estava presente no programa, brincou sobre a extravagância e beleza do pedido: "O Klebber inflacionou o mercado!"

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