Camila Pitanga vive primeiro namoro com mulher, revela amiga

Camila Pitanga está vivendo um novo amor. E, dessa vez, é pela primeira vez com uma mulher, segundo informações do jornal Extra. Para os amigos mais próximos, o relacionamento não é mais novidade, mas ela tem preferido - por enquanto - não expor publicamente a situação.
Segundo uma amiga próxima, em entrevista ao Extra, a atriz está muito feliz: "Camila sempre foi muito reservada e agora não é diferente. Ela está muito feliz".
O último affair da atriz que se tornou público foi com o músico Rafael Rocha. Eles puseram ponto final no relacionamento em janeiro deste ano, depois de cinco meses juntos.