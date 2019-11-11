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"Muito feliz"

Camila Pitanga vive primeiro namoro com mulher, revela amiga

A atriz Camila Pitanga já assumiu para amigos mais próximos seu relacionamento com uma mulher, mas por enquanto o affair não está público, segundo informações publicadas pelo jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 11:00

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 11:00

A atriz Camila Pitanga Crédito: Reprodução/Instagram @caiapitanga
Camila Pitanga está vivendo um novo amor. E, dessa vez, é pela primeira vez com uma mulher, segundo informações do jornal Extra. Para os amigos mais próximos, o relacionamento não é mais novidade, mas ela tem preferido - por enquanto - não expor publicamente a situação. 
Segundo uma amiga próxima, em entrevista ao Extra, a atriz está muito feliz: "Camila sempre foi muito reservada e agora não é diferente. Ela está muito feliz". 

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O último affair da atriz que se tornou público foi com o músico Rafael Rocha. Eles puseram ponto final no relacionamento em janeiro deste ano, depois de cinco meses juntos. 

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