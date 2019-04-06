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O SÉTIMO GUARDIÃO

Calcinha é para quem pode, diz Milhem Cortaz em adeus a personagem

'Morrer de cabeça erguida é para poucos', diz ator que faz Machado

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 22:27

Publicado em 

05 abr 2019 às 22:27
05/04/2019 - O Sétimo Guardião: Machado (Milhem Cortaz) se isola na delegacia após sofrer humilhação Crédito: TV Globo
Com um par de botas de couro e uma calcinha. Assim o ator Milhem Cortaz, 46, se despediu do delegado Machado, sua personagem em "O Sétimo Guardião", novela das 21h da Globo, nas redes sociais.
"Delegado calcinha. Calcinha é para quem pode. Cara honesto. Preocupado com os outros. Moderno. Cafona. Morrer de cabeça erguida é para poucos. Obrigado. Me diverti demais com você, seu louco! E agora , fomos... cabeça erguida. Com uns pares a mais de amigos. Mais forte. Mais livre. Livre", escreveu Milhem.  
O delegado Machado, personagem de Cortaz, foi encontrado morto no capítulo desta quinta-feira (4) após ter sido deixado apenas de calcinha por moradores de Serro Azul que tentavam invadir o casarão para terem acesso à fonte a qual Machado e os outros guardiões protegem. 
Após ser humilhado, o personagem se trancou na delegacia até ser encontrado morto pela mulher, Rita de Cássia (Flávia Alessandra), no dia seguinte. Sobre o corpo dele, foi encontrado um bilhete com a mensagem "faltam seis", indicando se tratar de um ataque contra a irmandade e os guardiões, que são sete.
Como a coluna Zapping informou, o autor Aguinaldo Silva já terminou de escrever "O Sétimo Guardião". A bola está agora com a equipe de colaboradores e deve incluir mais uma revisão por parte do autor.

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