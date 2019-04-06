Calcinha é para quem pode, diz Milhem Cortaz em adeus a personagem

05/04/2019 - O Sétimo Guardião: Machado (Milhem Cortaz) se isola na delegacia após sofrer humilhação Crédito: TV Globo

Com um par de botas de couro e uma calcinha. Assim o ator Milhem Cortaz, 46, se despediu do delegado Machado, sua personagem em "O Sétimo Guardião", novela das 21h da Globo, nas redes sociais.

"Delegado calcinha. Calcinha é para quem pode. Cara honesto. Preocupado com os outros. Moderno. Cafona. Morrer de cabeça erguida é para poucos. Obrigado. Me diverti demais com você, seu louco! E agora , fomos... cabeça erguida. Com uns pares a mais de amigos. Mais forte. Mais livre. Livre", escreveu Milhem.

O delegado Machado, personagem de Cortaz, foi encontrado morto no capítulo desta quinta-feira (4) após ter sido deixado apenas de calcinha por moradores de Serro Azul que tentavam invadir o casarão para terem acesso à fonte a qual Machado e os outros guardiões protegem.

Após ser humilhado, o personagem se trancou na delegacia até ser encontrado morto pela mulher, Rita de Cássia (Flávia Alessandra), no dia seguinte. Sobre o corpo dele, foi encontrado um bilhete com a mensagem "faltam seis", indicando se tratar de um ataque contra a irmandade e os guardiões, que são sete.