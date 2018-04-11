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Férias

Caio Castro faz tour de seis meses de carro rumo à Rússia

A aventura faz parte da Expedição Nomads, um projeto que o ator criou com artista plástico JP Possos e o filmaker Matheus Coutinho, seus companheiros de viagem

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 14:09
Caio Castro faz tour de seis meses de carro rumo à Rússia Crédito: Reprodução/Intagram
De longas férias da televisão, o ator Caio Castro está - de novo! - na estrada com uma nova aventura. Ele e mais dois amigos viajaram de carro em fevereiro para Moscou, na Rússia, com destino à Copa do Mundo, que acontece em junho. Serão seis meses percorrendo mais de 30 mil quilômetros de estrada, passando mais 16 países de motor-home, um carro equipado, avaliado em R$ 350 mil. 
De acordo com o Extra, o veículo, de 8,5 metros de comprimento e 20 metros quadrados, possui sala, quarto, banheiro, cozinha mobiliados, sistema de TV integrado, GPS, internet, bagageiro, aquecedor, deck, slide out, e acomoda até seis pessoas.
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Os três já passaram por cidades de Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, França e atualmente está na Suiça. A aventura é patrocinada por onze grandes marcas. O ator, segundo o Extra, tira um longo período de férias, após protagonizar a novela Novo Mundo e também cumpriu em 2017 a gravação do reality show Are You The One? Brasil  da MTV.
Em 2016, ele fez uma viagem de três meses saindo de carro da Califórnia rumo ao Brasil, a bordo de Zé, um carrão de R$ 180 mil.

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