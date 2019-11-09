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Vida amorosa

Caio Castro revela que coração está preenchido e que pretende ser pai

Ele tem sido flagrado com a colega Grazzi Massafera, 37, em vários eventos, nas nenhum dos dois confirmou oficialmente a união
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 16:12

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 16:12

O ator Caio Castro Crédito: Globo/Victor Pollak
O ator Caio Castro, 30, foi entrevistado por Giovanna Ewbank, 33, no canal da atriz no YouTube, e voltou a fazer mistério sobre sua vida amorosa. Ele tem sido flagrado com a colega Grazzi Massafera, 37, em vários eventos, nas nenhum dos dois confirmou oficialmente a união.
Ao ser questionado sobre sua vida amorosa, Caio afirmou apenas que "status limitam", mas completou que o coração está sempre preenchido. Ele disse ainda que não planeja muito as coisas, mas que em dez anos espera estar casado e ter uns dois filhos.
Caio falou sobre situações chatas que já passou, como quando falou em entrevista que não gosta de teatro. "Me tacaram pedra, gente que trabalha comigo me tacando pedra", afirmou ele. "Nesse 'não gosto muito' existem vários pontos, vários fatores a serem discutidos. Era questão de hábito mesmo, prefiro fazer esporte, prefiro viajar".
Ele também recordou acusações de homofobia após outra entrevista: "Há uma necessidade de você se enquadrar, ou é o pegador solteiro ou pai de família ou o gay. Eu falei 'entre uma coisa e outra, sou o pegador, que é mais perto da minha realidade'. Aí disseram que eu era homofóbico. Parecia a mídia toda contra mim, isso me ofendeu".
"Ninguém nunca sentou pra trocar uma ideia comigo", continuou o ator. "Ninguém sabe qual é meu rolê, ninguem sabe quem é o Caio. Simplesmente aconteceu num momento da minha carreira que falaram 'a gente tem que fazer esse cara ser alguma coisa" lamentou.
Caio ainda falou sobre as parcerias românticas que já teve na TV, citando como as melhores Michel e Patrícia (Maria Casadeval), de "Amor à Vida" (2013-2014, Globo), e Pedro e Leopoldina (Letícia Colin), em "Novo Mundo" (2017, Globo). Já entre as produções que gostaria de ter feito estão "Verdades Secretas" (2015) e "Avenida Brasil" (2012).
O ator está no ar atualmente em "A Dona do Pedaço" (Globo), onde interpreta o lutador de boxe Rock. Com o término da novela, no fim deste mês, ele afirma não ter projetos para agora, deverá descansar por um período.

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