Caetano Veloso faz Live de natal com músicas pedidas pelo público

Caetano Veloso vai fazer mais uma live antes do Natal. Com o nome de Vai Ter Natal, sua apresentação será neste sábado (19), transmitida ao vivo pelo YouTube do artista e, ao mesmo tempo, pelo Canal Like (530 da Claro) e pelo Canal do Cliente (500 da Claro). Ele começa a tocar a partir das 21h, quando passa a apresentar o que tem chamado de "repertório surpresa", mas sem novidades. A lista vai incluir as músicas mais pedidas pelo público em suas redes sociais.