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"Vai Ter Natal"

Caetano Veloso faz Live de natal com músicas pedidas pelo público

Seguindo orientações de uma nova empresa de estratégias digitais do publicitário Nizan Guanaes, músico se apresenta a partie das 21h desse sábado (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:45

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:45

O cantor e compositor Caetano Veloso
O cantor e compositor Caetano Veloso fará a live "Vai Ter Natal" Crédito: Reprodução Facebook
Caetano Veloso vai fazer mais uma live antes do Natal. Com o nome de Vai Ter Natal, sua apresentação será neste sábado (19), transmitida ao vivo pelo YouTube do artista e, ao mesmo tempo, pelo Canal Like (530 da Claro) e pelo Canal do Cliente (500 da Claro). Ele começa a tocar a partir das 21h, quando passa a apresentar o que tem chamado de "repertório surpresa", mas sem novidades. A lista vai incluir as músicas mais pedidas pelo público em suas redes sociais.
Por meio da hashtag #LivedoCaetanodeNatal e de enquetes que serão colocadas no perfil do Instagram do artista, o público começou a sugerir desde a semana passada os hits que queriam ouvir. Denter eles, aparecem Alegria Alegria, Luz do Sol, Reconvexo, Odara, O Leãozinho, Trem das Cores e várias outras. O show foi idealizado pela empresa N.Ideias, uma companhia de estratégias do publicitário Nizan Guanaes.

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