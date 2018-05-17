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Saúde

'Cabeção' da 'Malhação' surpreende fãs ao aparecer sarado

Você conhece o ator Sérgio Hondjakoff? E o personagem Cabeção, de Malhação?

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 12:37
Longe da novela teen desde 2006, o ator não conseguiu emplacar novos sucessos no mundo da atuação e acabou ficando afastado dos holofotes. Recentemente, porém, chamou atenção de alguns fãs no Instagram ao passar a postar fotos em que aparece mais forte que o costume.
Nos comentários das fotos, seus seguidores têm destacado a mudança no físico do ator. "Que corpo é esse?", disse um fã, enquanto outro ressaltou: "Tá ficando fortão, hein?".
Alguns também utilizam os comentários para colocar em dúvida o treinamento de Sérgio: "Tem que treinar de verdade, não tomar essas porcarias".
"Cabeção" da "Malhação" surpreende fãs ao aparecer sarado Crédito: Reprodução/Instagram

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