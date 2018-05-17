'Cabeção' da 'Malhação' surpreende fãs ao aparecer sarado

Longe da novela teen desde 2006, o ator não conseguiu emplacar novos sucessos no mundo da atuação e acabou ficando afastado dos holofotes. Recentemente, porém, chamou atenção de alguns fãs no Instagram ao passar a postar fotos em que aparece mais forte que o costume.

Nos comentários das fotos, seus seguidores têm destacado a mudança no físico do ator. "Que corpo é esse?", disse um fã, enquanto outro ressaltou: "Tá ficando fortão, hein?".

Alguns também utilizam os comentários para colocar em dúvida o treinamento de Sérgio: "Tem que treinar de verdade, não tomar essas porcarias".