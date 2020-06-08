Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

BTS doa quase R$ 5 milhões para o movimento Black Lives Matter

Integrantes da banda disseram ser contra a discriminação racial e a violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:51

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:51

O grupo de k-pop BTS
O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial
A boyband BTS doou US$ 1 milhão (R$ 4,98 milhões) para o movimento Black Lives Matter, em apoio aos protestos dos EUA contra o racismo e a violência policial após a morte de George Floyd -um homem negro de 46 anos que foi assassinado no dia 25 de maio por um policial branco que o asfixiou usando o joelho.
A doação foi confirmada pela gravadora da banda, Big Music Entertainment, neste domingo (7) à agência de notícias Reuters. Na quinta passada (4), o grupo de k-pop usou sua conta no Twitter para se posicionar contra o racismo e a violência com a hashtag do movimento Black Lives Matter.
"Somos contra a discriminação racial. Nós condenamos a violência. Você, eu e todos nós temos o direito de sermos respeitados. Estaremos juntos", escreveu a banda no microblog.
De acordo com a agência, a hashtag se tornou viral entre os fãs do grupo K-pop e criou outra onda de doações com uma nova hashtag, MatchAMillion (Alcançar 1 Milhão, em português). O movimento incentivava a base de fãs do BTS a doarem em apoio à causa para atingir o mesmo valor que a banda.

Veja Também

Artistas protestam em redes sociais com hashtag #BlackOutTuesday

Movimento Black Lives Matter nunca esteve tão alinhado à indústria cultural

Treino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives Matter

O BTS suspendeu sua turnê mundial por causa da pandemia do coronavírus. O quarto álbum da banda, "Map of the Soul: 7", foi lançado neste ano, e estreou no final de fevereiro no topo da parada da Billboard. Nos últimos anos, o BTS se tornou o porta-estandarte mundial do pop puro.
Os sete membros -J-Hope, RM, Suga, Jungkook, V, Jin e Jimin-- são carismáticos, ágeis e, o que é mais importante, determinados a manter o ritmo de trabalho e a ambição requeridos para serem populares em seu país, nos Estados Unidos e em praticamente todos os outros lugares do planeta.

BLACK LIVES MATTER

A frase Black Lives Matter (vidas negras importam) foi citada pela primeira vez em 2013, numa mensagem postada no Facebook pela ativista Alizia Garcia, revoltada com a absolvição de um segurança que, um ano antes, havia matado um jovem negro de 17 anos na Flórida.
Com a ajuda de amigos igualmente ativos nas redes sociais, ela disseminou a hashtag, que aos poucos se tornou o símbolo da versão século 21 do movimento de direitos civis que mudou os EUA nos anos 1960.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados