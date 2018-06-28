Bryan Adams esclarece rumores sobre relacionamento com princesa Diana

Bryan Adams no programa de TV Watch What Happens Live, falando sobre seu relacionamento com a princesa Diana Crédito: Reprodução/Youtube

O cantor Bryan Adams compareceu ao Watch What Happens Live na última quarta-feira, 27, e falou sobre os rumores de que já se relacionou com a princesa Diana após seu divórcio com príncipe Charles.

"Grandes amigos. E ela não teve que se afastar de mim, eu nunca fiz nada. Nós sempre fomos grandes amigos", disse ele. O apresentador, Andy Cohen, insistiu na pergunta, questionando se eles eram amigos com direito a toques. "Apenas amigos", Adams rebateu.

Diana casou com Charles em 1981, mas os dois se divorciaram em 1992. Ela morreu em 1997, em um trágico acidente de carro.