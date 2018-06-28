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Bryan Adams esclarece rumores sobre relacionamento com princesa Diana

'Apenas amigos', garantiu o cantor durante entrevista para TV americana

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 18:47
Bryan Adams no programa de TV Watch What Happens Live, falando sobre seu relacionamento com a princesa Diana Crédito: Reprodução/Youtube
O cantor Bryan Adams compareceu ao Watch What Happens Live na última quarta-feira, 27, e falou sobre os rumores de que já se relacionou com a princesa Diana após seu divórcio com príncipe Charles.
"Grandes amigos. E ela não teve que se afastar de mim, eu nunca fiz nada. Nós sempre fomos grandes amigos", disse ele. O apresentador, Andy Cohen, insistiu na pergunta, questionando se eles eram amigos com direito a toques. "Apenas amigos", Adams rebateu.
Diana casou com Charles em 1981, mas os dois se divorciaram em 1992. Ela morreu em 1997, em um trágico acidente de carro.
Os rumores de que Adams e Diana teriam tido um relacionamento amoroso surgiram após o ex-mordomo Paul Burrell ter publicado o livro A Royal Duty, em 2003, no qual sugeriu que ela tinha um caso com um cantor famoso e falou que Adams chegou a se esconder no Palácio de Kensington.

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