Bruno Montaleone dá conselhos a fãs no Instagram

27/11/2018 - Bruno Montaleone ao lado da namorada Sasha Meneghel Crédito: Instagram/@montaleonebruno

Bruno Montaleone gravou um story no Instagram na segunda-feira, 26, pedindo para seus seguidores contarem como foi o dia nos comentários da sua última foto postada até então. O modelo surpreendeu ao tentar responder um por um.

Alguns fãs fizeram relatos positivos, outros nem tanto. "Foi um dia triste. Eu disse tchau para o meu amor logo cedo e agora estamos a distância sabe-se lá até quando. Fiquei depressiva com o trabalho, que não tem me feito feliz há tempos, peguei um baita trânsito e desisti de ir para a aula", escreveu uma usuária.