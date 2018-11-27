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Bruno Montaleone dá conselhos a fãs no Instagram

Namorado de Sasha Meneghel conversou com seus seguidores na rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 19:21

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:21

27/11/2018 - Bruno Montaleone ao lado da namorada Sasha Meneghel Crédito: Instagram/@montaleonebruno
Bruno Montaleone gravou um story no Instagram na segunda-feira, 26, pedindo para seus seguidores contarem como foi o dia nos comentários da sua última foto postada até então. O modelo surpreendeu ao tentar responder um por um.
Alguns fãs fizeram relatos positivos, outros nem tanto. "Foi um dia triste. Eu disse tchau para o meu amor logo cedo e agora estamos a distância sabe-se lá até quando. Fiquei depressiva com o trabalho, que não tem me feito feliz há tempos, peguei um baita trânsito e desisti de ir para a aula", escreveu uma usuária.
Montaleone respondeu: "Bote um fone de ouvido, uma música animada e encare tudo diferente. Vamos lá, a vida é linda", sugeriu. A iniciativa do namorado de Sasha Meneghel rendeu quase 20 mil curtidas e mais de 200 comentários na rede social.

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