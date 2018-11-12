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Ação de Graças

Bruno Mars vai doar refeições para 24 mil pessoas carentes

Mars vai fazer o último dos 200 shows de sua turnê no estádio Aloha, em Honolulu

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 21:52
Bruno Mars vai marcar o fim de sua enorme turnê 24K Magic World Tour doando refeições para 24 mil pessoas carentes no feriado de Ação de Graças, no Havaí.
O cantor nascido no Havaí anunciou neste domingo (11), que ele doou dinheiro para a comida para a Divisão das Ilhas do Pacífico e Havaí do Exército da Salvação, que coordena um programa anual de refeições do Dia de Ação de Graças.
Mars vai fazer o último dos 200 shows de sua turnê no estádio Aloha, em Honolulu, no domingo. É a sua terceira noite consecutiva no local com 50 mil lugares.
A turnê do artista apoia seu disco multiplatina de 2016, 24K Magic. O cantor ganhou seis prêmios Grammy no início deste ano, incluindo álbum, música e disco do ano. O álbum inclui os sucessos Thats What I Like, Finesse e 24K Magic. (AP)

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