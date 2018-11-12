Bruno Mars vai doar refeições para 24 mil pessoas carentes

Bruno Mars vai marcar o fim de sua enorme turnê 24K Magic World Tour doando refeições para 24 mil pessoas carentes no feriado de Ação de Graças, no Havaí.

O cantor nascido no Havaí anunciou neste domingo (11), que ele doou dinheiro para a comida para a Divisão das Ilhas do Pacífico e Havaí do Exército da Salvação, que coordena um programa anual de refeições do Dia de Ação de Graças.

Mars vai fazer o último dos 200 shows de sua turnê no estádio Aloha, em Honolulu, no domingo. É a sua terceira noite consecutiva no local com 50 mil lugares.