Bruno Gissoni paga R$ 36 mil em dívidas de aluguel e negocia restante

Bruno Gissoni em "Orgulho e Paixão" Crédito: Divulgação/TV GLOBO

E a Justiça faz mais um famoso colocar a mão no bolso. Desta vez, a peteca caiu para Bruno Gissoni. Segundo Leo Dias, o ator desembolsou R$ 36 mil em dinheiro para pagar aluguéis atrasados.

De acordo com a publicação, o ator de "Orgulho e Paixão", e mais dois sócios deviam mais de R$ 200 mil aos proprietários de uma casa no Cosme Velho, no Rio, onde eles abriram o Centro Cultural KZA da Ladeira. Mas, como os ex-inquilinos fizeram reforma na casa, o valor caiu para R$ 46 mil, que é o total dos alugueis que começaram a atrasar em junho de 2016.

Em janeiro do ano passado, Bruno e os sócios receberam ordem de despejo pelos atrasos nos aluguéis e pelos danos detectados no imóvel, afirma o colunista. Como não houve acordo com os donos do imóvel, dois lutadores de MMA, eles moveram um processo na 50ª Vara Cível do Rio.