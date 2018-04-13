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Bruno Gissoni paga R$ 36 mil em dívidas de aluguel e negocia restante

Caso não pague o restante da dívida, ator terá seus bens penhorados

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 23:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 23:23
Bruno Gissoni em "Orgulho e Paixão" Crédito: Divulgação/TV GLOBO
E a Justiça faz mais um famoso colocar a mão no bolso. Desta vez, a peteca caiu para Bruno Gissoni. Segundo Leo Dias, o ator desembolsou R$ 36 mil em dinheiro para pagar aluguéis atrasados.
De acordo com a publicação, o ator de "Orgulho e Paixão", e mais dois sócios deviam mais de R$ 200 mil aos proprietários de uma casa no Cosme Velho, no Rio, onde eles abriram o Centro Cultural KZA da Ladeira. Mas, como os ex-inquilinos fizeram reforma na casa, o valor caiu para R$ 46 mil, que é o total dos alugueis que começaram a atrasar em junho de 2016.
Em janeiro do ano passado, Bruno e os sócios receberam ordem de despejo pelos atrasos nos aluguéis e pelos danos detectados no imóvel, afirma o colunista. Como não houve acordo com os donos do imóvel, dois lutadores de MMA, eles moveram um processo na 50ª Vara Cível do Rio. 
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Agora, perante a Justiça, o Bruno e seus sócios tiveram que pagar os R$ 36 mil à vista, e o restante da dívida foi para cálculo para decidir o novo valor com a correção. Caso os réus não paguem, eles terão seus bens penhorados. Procurado por Leo Dias, Bruno Gissoni disse apenas: "Isso está com meu advogado. Prefiro não comentar".

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