Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Bruno Gagliasso e Gio Ewbank ficam em ilha particular com diária de mais de R$ 20 mil

Casal aproveita férias com os filhos em ilha em Angra dos Reis

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 18:11
Bruno Gagliasso mostra Gio Ewbank tomando sol durante férias do casal
Bruno Gagliasso mostra Gio Ewbank tomando sol durante férias do casal Crédito: Instagram/ brunogagliasso
Bruno Gagliasso, 38, e Giovanna Ewbank, 34, resolveram tirar alguns dias de descanso com os filhos em uma ilha particular de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, cuja diária supera os R$ 20 mil -com impostos e taxa de serviço.
O luxo e as paisagens da Ilha do Japão podem ser vistos nos posts que o casal tem feito em suas redes sociais nos últimos dias. "Sem celulares, sem correria. Apenas nós curtindo a nossa presença", afirmou o ator em um deles.
Localizada a 7 km da margem de Angra, a Ilha do Japão oferece acomodações luxuosas para até 10 pessoas, tem uma praia privada e águas cristalinas, afirma o site da imobiliária responsável pelo aluguel do local.

Veja Também

Bruno Gagliasso diz que "racismo reverso não existe"

Giovanna Ewbank dá à luz Zyan, seu filho com Bruno Gagliasso

De Lady Gaga a Gagliasso: famosos abrem as redes sociais contra o racismo

Além das paisagens, o imóvel tem grande terraço ao ar livre, com churrasqueira e área de piscina, um deck de solário, um luxuoso jacuzzi com vista para o mar. Na parte interna são cinco quarto, sala de mídia, entre outros confortos, que incluem um heliponto e um barco de velocidade.
O imóvel está disponível para aluguel e a diária apresentada no sita da imobiliária é de R$ 17.240. Com as taxas de serviço e impostos, no entanto, esse valor superar os R$ 20 mil.
Ver essa foto no Instagram

Agradecendo, respirando, amando. Obrigada Deus ?????

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank) em

Ver essa foto no Instagram

Bom dia natureza ???

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados