Bruno Gagliasso e Gio Ewbank ficam em ilha particular com diária de mais de R$ 20 mil

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Acordar cedinho com a luz gentil do sol invadindo o nosso quarto. Um cafe? da manha? demorado com todo mundo junto se divertindo. Sem celulares, sem correria. Apenas no?s curtindo a nossa presenc?a. Depois passar o dia inteiro abenc?oados pela natureza. A brisa que vem do mar, a sombra gostosa das a?rvores, o canto livre dos animais Quando chega a noite, uma comidinha gostosa, todos a? mesa e muitas risadas. O corpo dorme exausto, na?o da dureza do cotidiano, mas por ter aproveitado cada segundo do dia. E no dia seguinte reviver toda deli?cia que e? estar com quem mais amamos. Que lindo seria se todos os dias fossem assim! #fe?rias @mahnai @ilhadojapao