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AMOR

Bruno Gagliasso compartilha bastidores de ensaio com a filha

'O que me faz feliz é ver você feliz', escreveu o ator na legenda das fotos

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:08
O ator Bruno Gagliasso compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos dos bastidores do ensaio fotográfico feito com a filha, Titi, para uma campanha de Dia das Mães da organização não-governamental ID_BR.
"O que me faz feliz é ver você feliz", escreveu o ator na legenda das fotos, agradecendo o trabalho feito pelo fotógrafo Elvis Moreira. Nas imagens, Gagliasso aparece brincando com menina nos intervalos do ensaio.
Em abril, Bruno já havia demonstrado seu amor por Titi ao fazer uma tatuagem no braço esquerdo reproduzindo uma foto dos dois. O desenho foi feito por um tatuador sueco e Gagliasso compartilhou nas redes sociais as imagens da sessão e o resultado final.
Hoje com quatro anos, Titi foi adotada por Bruno e sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank, em 2016, após Giovanna conhecer a menina em um orfanato no Malauí, na África, quando fez uma reportagem para o programa "Domingão do Faustão", da TV Globo.

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