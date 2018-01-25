Bruna Marquezine vai passar o carnavanal com Neymar em Paris

A atriz Bruna Marquezine, que se reconciliou com o jogador Neymar na virada do ano, irá trocar o carnaval carioca pelo inverno europeu e passar a data ao lado de seu amado, em Paris. Bruna vai aproveitar alguns dias de folga das gravações de Deus salve o rei e viajar ao encontro do jogador na sexta-feira (9).

Bruna volta ao Brasil na semana seguinte para as gravações da novela. Nos bastidores da trama, o diretor sempre diz com tom de brincadeira: Vamos correr porque Bruna precisa ir para Paris. Um dia antes da viagem a Paris, a atriz ainda participará de uma festinha pré-carnavalesca do elenco da novela das sete.