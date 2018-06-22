Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ousada

Bruna Marquezine usa look com lingerie à mostra em jogo do Brasil

A atriz usou um colar com a letra 'N' entre os acessórios

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 17:42
Bruna Marquezine usa look com lingerie à mostra em jogo do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine
Bruna Marquezine foi a São Petersburgo, na Rússia, para prestigiar o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22. A atriz conseguiu uma pausa nas gravações da novela Deus Salve o Rei, da TV Globo. Para ir ao estádio, Bruna escolheu um look temático em versão fashionista.
No lugar da camiseta, optou por um sutiã amarelo - versão colorida da peça que vestiu na campanha de Dia dos Namorados da marca ao lado do jogador Neymar.
Completando a produção, a namorada do camisa 10 da seleção brasileira usou uma jaqueta jeans e muitos colares, incluindo um com um pingente da letra N.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados