Bruna Marquezine usa look com lingerie à mostra em jogo do Brasil

Bruna Marquezine foi a São Petersburgo, na Rússia, para prestigiar o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22. A atriz conseguiu uma pausa nas gravações da novela Deus Salve o Rei, da TV Globo. Para ir ao estádio, Bruna escolheu um look temático em versão fashionista.