Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Internet se derrete

Bruna Marquezine se declara para Neymar: 'Eu quero nós'

O casal estava separado oficialmente desde junho, mas voltaram a ficar juntos no réveillon
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 09:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 09:27

Bruna Marquezine e Neymar em Noronha Crédito: Reprodução/Instagram
O casal Brumar começou 2018 cheio de amor. Bruna Marquezine usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para se declarar para o craque Neymar. Os pombinhos passaram a virada juntos em Fernando de Noronha, mas o jogador teve que se despedir da amada e voltou para Paris mais cedo, na manhã desta quarta. Ele tem uma partida contra o Rennes, pela Copa da França, marcada para 7 de janeiro.
"Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa", escreveu a atriz citando Caio Fernando Abreu.
O casal estava separado oficialmente desde junho, mas voltaram a ficar juntos no réveillon. O craque deixou a mansão que havia alugado em Barra Grande, no litoral da Bahia, e foi passar a virada de ano ao lado da então ex-namorada. Os fãs notaram ainda que ele não viajou acompanhado dos parças, os amigos que não saem do lado do atacante.
Em outubro, o jogador e a atriz reviveram a relação na festa de casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão. Desta vez, porém, o casal chegou a posar junto para fotos sem esconder o relacionamento e apareceu como um par nas fotos do réveillon das celebridades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados