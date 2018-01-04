Bruna Marquezine se declara para Neymar: 'Eu quero nós'

Bruna Marquezine e Neymar em Noronha Crédito: Reprodução/Instagram

O casal Brumar começou 2018 cheio de amor. Bruna Marquezine usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para se declarar para o craque Neymar. Os pombinhos passaram a virada juntos em Fernando de Noronha, mas o jogador teve que se despedir da amada e voltou para Paris mais cedo, na manhã desta quarta. Ele tem uma partida contra o Rennes, pela Copa da França, marcada para 7 de janeiro.

"Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa", escreveu a atriz citando Caio Fernando Abreu.

O casal estava separado oficialmente desde junho, mas voltaram a ficar juntos no réveillon. O craque deixou a mansão que havia alugado em Barra Grande, no litoral da Bahia, e foi passar a virada de ano ao lado da então ex-namorada. Os fãs notaram ainda que ele não viajou acompanhado dos parças, os amigos que não saem do lado do atacante.