Bruna Marquezine revela que deu meias como presente para Neymar

O atacante Neymar, do PSG, completou 26 anos nesta segunda-feira, 5, e para comemorar o ocasião fez uma grande festa no domingo, 4, que balançou os círculos sociais de Paris. O youtuber Matheus Mazzafera foi um dos convidados para a festa e postou um vídeo no seu canal mostrando a preparação de Bruna Marquezine, namorada do jogador, para a festa.
No vídeo, Matheus perguntou o que Bruna deu de presente de aniversário para o jogador e a resposta foi um tanto quanto inusitada. "Meia! Igual vó no Natal", revelou a atriz. "Ele gosta, ele pede. Adora meia divertida e sempre que eu encontro, eu compro, meia e cueca divertida. Com estampa engraçada. Tem outro presente, mas não vou falar. É muito ridículo a pessoa pedir meia. No meu aniversário, eu não peço meia", disse.
Bruna ainda comentou que quase perdeu o voo para Paris por conta das gravações da novela "Deus Salve o Rei". "A gente sai correndo, saiu correndo da gravação. Joga o que tinha separado na mala. Por segundos, eu não perco esse voo", contou a atriz.