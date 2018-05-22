Bruna Marquezine preocupa equipe de novela por se atrasar demais

Estrela de "Deus Salve o Rei", da TV Globo, Bruna Marquezine tem sido chamada atenção por conta dos contantes atrasos nas gravações da novela. Só a título de curiosidade, na última semana, no dia que Neymar voltou para Paris, na França, a bela chegou de helicóptero aos Estúdios Globo cinco horas depois do combinado. A cena teve que ser até remarcada por conta desse atraso. Na semana retrasada, de acordo com o jornal Extra, antes de viajar para França, Bruna estava com dor de ouvido e faltou o dia de gravação. Uma dublê foi acionada para gravar as cenas da atriz.
Algumas cenas já tiveram que ser adiadas por conta da falta de pontualidade da atriz. No atual momento, ela grava as sequências em que sua personagem, a vilã Catarina, se casa com o protagonista Afonso, vivido pelo ator Rômulo Estrela.
Segundo o Extra, a assessoria da atriz nega o atraso de cinco horas e diz que houve algumas vezes em que Bruna Marquezine teve pequenos atrasos e que nunca, em nenhuma delas, prejudicou o cronograma das gravações. Bruna, ainda de acordo com a assessoria, já ajustou isso e pediu desculpas à direção da novela pelos atrasos.