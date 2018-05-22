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Gravações remarcadas

Bruna Marquezine preocupa equipe de novela por se atrasar demais

A preocupação da equipe é que, com os jogos da Copa do Mundo, na Rússia, agora em junho, os atrasos de Bruna atrapalhem as gravações da reta final da novela das sete, que acaba no dia 27 de julho

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 12:38
Bruna Marquezine em "Deus Salve o Rei", da TV Globo Crédito: Sergio Zalis/Divulgação/TV Globo
Estrela de "Deus Salve o Rei", da TV Globo, Bruna Marquezine tem sido chamada atenção por conta dos contantes atrasos nas gravações da novela. Só a título de curiosidade, na última semana, no dia que Neymar voltou para Paris, na França, a bela chegou de helicóptero aos Estúdios Globo cinco horas depois do combinado. A cena teve que ser até remarcada por conta desse atraso. Na semana retrasada, de acordo com o jornal Extra, antes de viajar para França, Bruna estava com dor de ouvido e faltou o dia de gravação. Uma dublê foi acionada para gravar as cenas da atriz.
> Bruna e Neymar ganham R$ 1,8 milhão em campanha de roupas íntimas
Algumas cenas já tiveram que ser adiadas por conta da falta de pontualidade da atriz. No atual momento, ela grava as sequências em que sua personagem, a vilã Catarina, se casa com o protagonista Afonso, vivido pelo ator Rômulo Estrela.
Segundo o Extra, a assessoria da atriz nega o atraso de cinco horas e diz que houve algumas vezes em que Bruna Marquezine teve pequenos atrasos e que nunca, em nenhuma delas, prejudicou o cronograma das gravações. Bruna, ainda de acordo com a assessoria, já ajustou isso e pediu desculpas à direção da novela pelos atrasos.

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