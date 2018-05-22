Bruna Marquezine preocupa equipe de novela por se atrasar demais

Estrela de "Deus Salve o Rei", da TV Globo,tem sido chamada atenção por conta dos contantes atrasos nas gravações da novela. Só a título de curiosidade, na última semana, no dia quevoltou para Paris, na França, a bela chegou de helicóptero aos Estúdios Globo cinco horas depois do combinado. A cena teve que ser até remarcada por conta desse atraso. Na semana retrasada, de acordo com o jornal Extra, antes de viajar para França, Bruna estava com dor de ouvido e faltou o dia de gravação. Uma dublê foi acionada para gravar as cenas da atriz.