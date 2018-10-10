Bruna Marquezine nega término com Neymar por posição política

As brigas por motivações políticas em 2018 entre familiares e amigos teriam atingido também o romance do casal Bruna Marquezine e Neymar? Após publicar um vídeo no Instagram em que aparecia chorando, a atriz teve de desmentir boatos de seguidores. Alguns fãs começaram a espalhar comentários sobre o fim do relacionamento com o jogador e que o motivo seria divergência política.

No perfil oficial no Twitter, Bruna respondeu a internautas que suspeitavam do fim do namoro. Eles terminaram?, perguntou um seguidor. Outro emendou: Parece que sim ou alguma coisa grave aconteceu, porque ela estava chorando bastante. E a atriz decidiu questionar os comentários: Eu? Onde?, escreveu. A mesma internauta se retratou no ato: Ai...kkkkk... desculpa, eu abri o site com a time line todinha falando isso e eu apenas acreditei (sic). Esse é o problema...vocês acreditam em tudo, desabafou a atriz.