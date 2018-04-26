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Bruna Marquezine não pretende renovar com a Globo, diz colunista

Através de sua assessoria, atriz desmentiu a história no Instagram

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 22:32
Bruna Marquezine terminaria o contrato após sua participação em "Deus Salve O Rei", segundo Leo Dias Crédito: Divulgação/TV Globo
Bruna Marquezine fora da Globo? Pelo que Leo Dias apurou, a informação seria certa. Segundo o colunista, a atriz teria expressado a vontade a seu escritório de agenciamento e que só trabalharia para a emissora por obra.
O motivo, segundo Leo Dias, seria acompanhar o namorado Neymar em Paris, onde o craque joga pelo Paris Saint-Germain, e viajar para fazer os cursos estrangeiros que sempre teve vontade. Ele cita até uma fala da top model Izabel Goulart, que teria chamado a atriz de "futura vizinha".
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Em fevereiro, para a revista "Glamour", a atriz contou que pensa em se mudar para o exterior: "Tenho muita vontade de experimentar culturas novas, de morar fora por um tempo, mas o Brasil sempre vai ser meu lar".
Bruna Marquezine negou, através de sua assessoria de imprensa, a informação. "Gostaríamos de esclarecer que a informação publicada hoje pelo jornal O Dia sobre a atriz Bruna Marquezine e sua relação com a emissora pela qual é contratada é absolutamente improcedente", informou o representante da artista em nota publicada no Instagram, nesta quarta-feira (25).

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