Bruna Marquezine não pretende renovar com a Globo, diz colunista

Bruna Marquezine fora da Globo? Pelo que Leo Dias apurou, a informação seria certa. Segundo o colunista, a atriz teria expressado a vontade a seu escritório de agenciamento e que só trabalharia para a emissora por obra.
O motivo, segundo Leo Dias, seria acompanhar o namorado Neymar em Paris, onde o craque joga pelo Paris Saint-Germain, e viajar para fazer os cursos estrangeiros que sempre teve vontade. Ele cita até uma fala da top model Izabel Goulart, que teria chamado a atriz de "futura vizinha".
Em fevereiro, para a revista "Glamour", a atriz contou que pensa em se mudar para o exterior: "Tenho muita vontade de experimentar culturas novas, de morar fora por um tempo, mas o Brasil sempre vai ser meu lar".
Bruna Marquezine negou, através de sua assessoria de imprensa, a informação. "Gostaríamos de esclarecer que a informação publicada hoje pelo jornal O Dia sobre a atriz Bruna Marquezine e sua relação com a emissora pela qual é contratada é absolutamente improcedente", informou o representante da artista em nota publicada no Instagram, nesta quarta-feira (25).