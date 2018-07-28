Bruna Marquezine ganha festão de Neymar para comemorar seus 23 anos

O aniversário mesmo é só no sábado que vem, dia 4 de agosto, mas a comemoração pelos 23 anos de Bruna Marquezine será neste sábado em Mangaratiba. Mais precisamente na casa de Neymar, que abre sua casa no Condomínio Portobelo para celebrar a nova idade da namorada.
A antecipação acontece porque o jogador terá que se apresentar ao Paris Saint-Germain, na França, na próxima semana. Com o fim das férias dele e o início das dela com o fim de Deus salve o rei nesta segunda-feira, o tempo estará a favor dos pombinhos. Enquanto Bruna não vai para a Europa, festeja por aqui a nova idade na companhia dos amigos e familiares, entre eles o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.
Alguns convidados chegaram à região ontem mesmo. E o paraíso vai ficar pequeno para tanta gente. É que também é aniversário de Sasha. Melhor amiga de Bruna, a filha de Xuxa completa 20 aninhos, e terá uma festa na casa da mãe, em Angra dos Reis.