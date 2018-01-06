Bruna Marquezine ganha 400 mil seguidores após reatar namoro

Bruna e Neymar reataram o namoro no Réveillon, em Noronha Crédito: Divulgação

Bruna Marquezine já começou a colher os frutos de ter reatado o namoro com Neymar. Cinco dias após voltar a tornar público o romance com o jogador do Paris Saint-Germain, a atriz ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram. Assim sendo, ela volta a disputar com Anitta o título da brasileira mais bombada na rede social. A Poderosa tem 400 mil seguidores a mais que Bruna. Por enquanto.

A interprete da vilã de "Deus salve o Rei", próxima novela das sete, que estreia na próxima terça, também voltou a ser destaque na mídia internacional. Ontem, o jornal britânico "The Sun" traçou um perfil da artista, afirmando no título que ela perdeu a virgindade aos 11 anos. A informação, no entanto, não procede.

A confusão foi feita a partir de uma entrevista que Bruna deu no programa "Lady Night", apresentado pela amiga dela, Tatá Werneck, no canal "Multishow". "O público ficou atordoado ao ouvir a confissão de Bruna quando ela respondeu: 'Aos 11'", afirmou a matéria do "The Sun". Tatá já havia desmentindo esse boato em abril do ano passado. "Na verdade, Bruna contou que deu seu primeiro beijinho aos 11", explicou a humorista no Twitter.