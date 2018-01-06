Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instagram

Bruna Marquezine ganha 400 mil seguidores após reatar namoro

Ela volta a disputar com Anitta o título da brasileira mais bombada na rede social.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 18:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 18:02

Bruna e Neymar reataram o namoro no Réveillon, em Noronha Crédito: Divulgação
Bruna Marquezine já começou a colher os frutos de ter reatado o namoro com Neymar. Cinco dias após voltar a tornar público o romance com o jogador do Paris Saint-Germain, a atriz ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram. Assim sendo, ela volta a disputar com Anitta o título da brasileira mais bombada na rede social. A Poderosa tem 400 mil seguidores a mais que Bruna. Por enquanto.
A interprete da vilã de "Deus salve o Rei", próxima novela das sete, que estreia na próxima terça, também voltou a ser destaque na mídia internacional. Ontem, o jornal britânico "The Sun" traçou um perfil da artista, afirmando no título que ela perdeu a virgindade aos 11 anos. A informação, no entanto, não procede.
A confusão foi feita a partir de uma entrevista que Bruna deu no programa "Lady Night", apresentado pela amiga dela, Tatá Werneck, no canal "Multishow". "O público ficou atordoado ao ouvir a confissão de Bruna quando ela respondeu: 'Aos 11'", afirmou a matéria do "The Sun". Tatá já havia desmentindo esse boato em abril do ano passado. "Na verdade, Bruna contou que deu seu primeiro beijinho aos 11", explicou a humorista no Twitter.
Além do enfoque dado à vida sexual da atriz, o jornal britânico também enfatizou a beleza "deslumbrante" da namorada do "jogador mais valioso". A matéria também publicou fotos de Bruna com Neymar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados