Bruna Marquezine e Neymar retomam namoro durante viagem a Noronha

Depois de muitas expectativas, os fãs de BruMar podem comemorar! Bruna Marquezine e Neymar, que estão curtindo os últimos dias de 2017 em Fernando de Noronha, oficializaram a volta do romance, na madrugada de sábado (31).
Durante a festa, chamada Borogodó da Carvalheira, Neymar entoou a música Que Saudade da Minha Ex, de MC Maneirinho. No palco, ele trocou beijos com Bruna, que estava na plateia.
Segundo fontes de QUEM que estão no local, o craque e a atriz, que em breve volta à telinha em Deus Salve o Rei, trocaram beijos em uma festa na paradisíaca região e até posaram juntinhos para fotos com outros famosos.