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Bruna Marquezine diz que fala rotulada como racista de Manu no 'BBB 20' foi infeliz e equivocada

Bruna tem Manu como uma de suas melhores amigas e todos os dias comenta o reality e torce por ela nas redes sociais

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 20:33
Bruna Marquezini em Carnaval de Salvador  Crédito: Folhapress
A atriz Bruna Marquezine se posicionou sobre uma fala rotulada por algumas pessoas como racista da cantora Manu Gavassi dentro do BBB 20. Na frase, Manu dizia: "Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. É sério. Esteticamente falando vocês são extremamente agradáveis. Parabéns".
Bruna tem Manu como uma de suas melhores amigas e todos os dias comenta o reality e torce por ela nas redes sociais. Em resposta a alguns seguidores que queriam que ela falasse a respeito do assunto, comentou que achou a frase infeliz.
"A fala da Manu foi infeliz, equivocada. Não é meu lugar de fala, mas vi pessoas que realmente são vítimas de racismo dizendo que se ofenderam e era racismo estrutural. E isso eu valido. Infelizmente lá dentro isso não está sendo discutido e ela não poderá nem aprender e nem se desculpar/retratar. As atitudes diárias delas demonstram que ela não é uma pessoa racista e que está sempre disposta a aprender", escreveu Bruna no Twitter.
O termo #manuracista ficou em segundo lugar entre as hashtags mais usadas no Twitter na última segunda (24). Claro que a internet ficou dividida. Além de pessoas criticando Manu, houve quem a defendesse e apontasse a frase como um contexto para explicar a cor da aura das pessoas.
Procurada, a assessoria de Manu Gavassi ainda não tinha se posicionado com relação ao caso.

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