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Decoração

Bruna Marquezine choca ao mostrar banheiro luxuoso de mansão

Cômodo é decorado com louça branca, armários com detalhes pretos e iluminação especial para ajudar nas fotos

Publicado em 

01 mai 2019 às 12:29

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 12:29

Bruna Marquezine mostra partes de seu banheiro principal de sua mansão no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine
Bruna Marquezine ferveu a web ao mostrar o banheiro principal de sua mansão no Rio de Janeiro nesta terça (30). Ela surgiu de roupão em seus stories do Instagram e falou de detalhes da construção luxuosa, que é integrado ao seu closet
O banheiro da artista, segundo a revista Contigo!, foi decorado com louça branca e armários com detalhes em preto. Além disso, os espelhos do cômodo possuem iluminação especial para ajudar a musa na hora de fazer maquiagem
“Eu sou doida no meu banheiro, sou apaixonada por ele. Eu amo tudo o que a gente colocou nele, é difícil mostrar uma coisinha só. Eu amo a pia, acho muito linda, e a torneira é linda", disse ela nos vídeos. 
 

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