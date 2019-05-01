Bruna Marquezine choca ao mostrar banheiro luxuoso de mansão

ferveu a web ao mostrar ononesta terça (30). Ela surgiu de roupão em seus stories do Instagram e falou de detalhes da, que é integrado ao seu

O banheiro da artista, segundo a revista Contigo!, foi decorado com. Além disso, os espelhos do cômodo possuempara ajudar a musa na hora de fazer

“Eu sou doida no meu banheiro, sou apaixonada por ele. Eu amo tudo o que a gente colocou nele, é difícil mostrar uma coisinha só. Eu amo a pia, acho muito linda, e a torneira é linda", disse ela nos vídeos.