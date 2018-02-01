Brooke Shields aposta na carreira de estilista aos 52 anos

Brooke Shields tem 52 anos e ficou famosa por protagonizar em "Lagoa Azul" Crédito: Reprodução/Instagram @brookeshields

Brooke Shields anunciou que fez uma parceria com uma rede de vendas pela televisão norte-americana, QVC, para criar a sua própria marca de roupas, chamada Brooke Shields Timeless. A atriz revelou que fez questão de fazer parte de todas as decisões sobre a linha: "Eu me envolvi em escolher cada botão, cada zíper e cada bolso das roupas", disse Brooke para o site WWD.

Sua decisão em criar a marca com esta parceria foi porque diversas companhias já a convidaram para elaborar uma coleção, mas queriam apenas usar seu nome, sem estarem interessados em sua visão sobre as roupas. "Eles queriam mais o meu nome do que uma história, um legado", explicou. Como o nome da marca sugere, a ideia é que todas as peças sejam atemporais, verdadeiros clássicos do guarda roupa.

Os preços da linha são acessíveis, entre 29 e 109 dólares. Os tamanhos vão do PP até o 3XG e as peças estarão à venda a partir do dia 15 de fevereiro.