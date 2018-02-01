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Brooke Shields aposta na carreira de estilista aos 52 anos

Sua decisão em criar a marca com esta parceria foi porque diversas companhias já a convidaram para elaborar uma coleção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 12:01

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 12:01

Brooke Shields tem 52 anos e ficou famosa por protagonizar em "Lagoa Azul" Crédito: Reprodução/Instagram @brookeshields
Brooke Shields anunciou que fez uma parceria com uma rede de vendas pela televisão norte-americana, QVC, para criar a sua própria marca de roupas, chamada Brooke Shields Timeless. A atriz revelou que fez questão de fazer parte de todas as decisões sobre a linha: "Eu me envolvi em escolher cada botão, cada zíper e cada bolso das roupas", disse Brooke para o site WWD.
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Sua decisão em criar a marca com esta parceria foi porque diversas companhias já a convidaram para elaborar uma coleção, mas queriam apenas usar seu nome, sem estarem interessados em sua visão sobre as roupas. "Eles queriam mais o meu nome do que uma história, um legado", explicou. Como o nome da marca sugere, a ideia é que todas as peças sejam atemporais, verdadeiros clássicos do guarda roupa.
Os preços da linha são acessíveis, entre 29 e 109 dólares. Os tamanhos vão do PP até o 3XG e as peças estarão à venda a partir do dia 15 de fevereiro.
"São roupas que eu amo e que sempre precisei no meu armário, como o blazer perfeito, um bom par de calças pretas, o vestido com uma boa modelagem. São peças que combinam entre si", disse.

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