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Que situação!

Brinco de Gloria Vanique cai durante 'Bom Dia SP'

Jornalista contou com a ajuda da colega Sabina Simonato

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 12:08
Jornalista Gloria Vanique foi surpreendida quando brinco caiu de sua orelha Crédito: Reprodução/TV Globo
Na manhã desta quarta-feira, 25, Gloria Vanique passou por uma situação inesperada. A jornalista estava apresentando o Bom Dia SP, da Rede Globo, quando um de seus brincos caiu de sua orelha.
A jornalista Sabina Simonato também estava ao vivo comentando o trânsito da cidade de São Paulo. "Opa, eu sou uma delicadeza, viu?", comentou Sabina, ao enfrentar dificuldades para mexer no telão. A apresentadora respondeu: "Não, aqui é tudo muito sensível mesmo"; porém, logo em seguida foi surpreendida com o brinco caindo, e soltou: "Olha, é tão sensível que caiu até o meu brinco!".
"Não tem problema, a gente pega aqui e está tudo certo, Gloria., respondeu a colega, que logo se abaixou para pegar o acessório. A apresentadora, então, agradeceu o gesto e o jornal continuou.
A jornalista Sabina Simonato compartilhou o momento no Instagram.

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