Brincando, Ludmilla irrita a mãe e leva tapa

A funkeira Ludmilla decidiu fazer uma brincadeira com a mãe e divulgar nas redes sociais. A cantora compartilhou um vídeo em que aparece irritando dona Silvana ao fazer um barulho para coçar a garganta. "Ela odeia que eu fique fazendo barulho (risos)", escreveu a artista na legenda das imagens. As informações foram divulgadas pelo Extra.
De acordo com o jornal, já irritada, a mãe da cantora perdeu a paciência e deu um tapa nela. "Para! Que chato isso", disparou Silvana, que visivelmente estava brava.