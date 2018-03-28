Brincando, Ludmilla irrita a mãe e leva tapa

A funkeira Ludmilla decidiu fazer uma brincadeira com a mãe e divulgar nas redes sociais. A cantora compartilhou um vídeo em que aparece irritando dona Silvana ao fazer um barulho para coçar a garganta. "Ela odeia que eu fique fazendo barulho (risos)", escreveu a artista na legenda das imagens. As informações foram divulgadas pelo Extra.