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Deu ruim

Brincando, Ludmilla irrita a mãe e leva tapa

Cantora foi brincar com a mãe, mas no final acabou levando um tapa

Publicado em 28 de Março de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 13:02
A funkeira Ludmilla decidiu fazer uma brincadeira com a mãe e divulgar nas redes sociais. A cantora compartilhou um vídeo em que aparece irritando dona Silvana ao fazer um barulho para coçar a garganta. "Ela odeia que eu fique fazendo barulho (risos)", escreveu a artista na legenda das imagens. As informações foram divulgadas pelo Extra.
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De acordo com o jornal, já irritada, a mãe da cantora perdeu a paciência e deu um tapa nela. "Para! Que chato isso", disparou Silvana, que visivelmente estava brava. 

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