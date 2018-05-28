Branco Mello se afasta do Titãs para tratar tumor na laringe

Branco Mello, músico do Titãs, tem tumor na laringe Crédito: Gabriela Birló/Estadão

O titã Branco Mello ficará três meses afastado dos shows para tratar de um tumor na laringe, diagnosticado precocemente, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 28.

Mello permanecerá recluso para tratamento e sua volta aos palcos deve acontecer em breve, de acordo com a nota, para o início da turnê do DVD da ópera "Doze Flores Amarelas", que tem o lançamento previsto para o segundo semestre de 2018.