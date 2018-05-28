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Branco Mello se afasta do Titãs para tratar tumor na laringe

Mello permanecerá recluso para tratamento e sua volta aos palcos deve acontecer em breve

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 17:14
Branco Mello, músico do Titãs, tem tumor na laringe Crédito: Gabriela Birló/Estadão
O titã Branco Mello ficará três meses afastado dos shows para tratar de um tumor na laringe, diagnosticado precocemente, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 28.
Mello permanecerá recluso para tratamento e sua volta aos palcos deve acontecer em breve, de acordo com a nota, para o início da turnê do DVD da ópera "Doze Flores Amarelas", que tem o lançamento previsto para o segundo semestre de 2018.
Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre continuam na estrada, com a participação de Lee Marcucci - que já tocou com a banda e assumirá o baixo nesse curto período - "honrando os compromissos dos Titãs até o retorno de Branco Mello".

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