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Branco Mello, dos Titãs, comemora reta final do tratamento contra o câncer

Início da luta do artista foi em maio, quando diagnosticado com um tumor na laringe

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 21:45
Artista deve voltar aos palcos ainda neste ano Crédito: Gabriela Bilo/Estadão
O cantor, baixista e compositor do grupo Titãs, Branco Mello, anunciou em uma publicação em seu Instagram a chegada da última semana do tratamento que faz contra um câncer na laringe. Em maio, a banda anunciou que ele ficaria afastado por três meses para o tratamento do tumor.
"Amigos. Cheguei na última semana do tratamento. É muita força que recebo de todos vocês, da minha família, equipe médica, equipe do hospital, meus companheiros Titânicos, colegas da música, amigos próximos e distantes. Agradeço a todos que estão me ajudando a passar por essa. Continuo em frente, firme e forte", escreveu Branco, junto de foto em que aparece em um mural escrito "última semana".
Branco recebeu o apoio dos fãs e de outros artistas. "Boa, Branco. Força", comentou Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. "Força, Brancão. Estou contigo sempre", escreveu Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs.
Segundo a banda, o retorno de Branco está previsto ainda para este ano, no lançamento da turnê da ópera Doze Flores Amarelas, espécie de álbum misturada com peça teatral, novidade que o grupo traz ao Brasil inspirado em movimentos internacionais.

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