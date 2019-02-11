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SURPRESA

Brad Pitt surpreende ao ir à festa de aniversário de Jennifer Aniston

Artistas ficaram casados por cinco anos

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:30

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:30

Ator Brad Pitt Crédito: Divulgação
O ator Brad Pitt foi um dos convidados do aniversário de 50 anos da sua ex-mulher, a atriz Jennifer Aniston. A presença do ator na festa causou surpresa, já que o divórcio não foi muito amigável. As informações são do site TMZ.
Pitt e Aniston ficaram casados por cinco anos entre 2000 e 2005. O casamento teria acabado por causa do suposto envolvimento de Pitt com Angelina Jolie, com quem tem seis filhos. Jennifer e o ex só voltaram a ter contato depois que o ator se separou de Angeline em 2016.  
Jennifer, por sua vez, terminou o relacionamento com Justin Theroux no início do ano passado. Com Aniston e Pitt solteiros, os fãs e a mídia especulam sobre uma possível reconciliação do casal. A ida do galã à festa aumentou essa especulação.
Aniston e Pitt  teriam se conhecido em 1998, de acordo com a mídia americana, em um encontro arranjado por seus agentes. Sua primeira aparição juntos foi em 1998 e a dupla se tornou o "casal queridinho" de Hollywood.
Após namorarem por dois anos, a dupla se casou em 2000 em uma "cerimônia dos sonhos" que custou US$ 1 milhão. O casório foi celebrado na mansão da produtora Marcy Carsey na frente de 200 convidados.
Segundo o TMZ, ainda estiveram na festa de 50 anos de Aniston Gwyneth Paltrow (outra ex-namorada de Pitt), Robert Downey, Jr., Reese Witherspoon, Rande Gerber, Pharrell Williams, Keith Richards, Katy Perry, Orlando Bloom, George Clooney, David Arquette, Courtney Cox e Barbra Streisand, entre outros. A atriz completa 50 anos nesta segunda-feira (10).

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