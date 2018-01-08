Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DEU AZAR

Brad Pitt oferece US$ 120 mil para ver 'Game of Thrones' com atores da série

Ator acabou perdendo a disputa do prêmio no leilão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 17:02

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 17:02

Brad Pitt quase levou o prêmio do leilão Crédito: Divulgação
Já pensou ter a oportunidade de assistir a um episódio de "Game of Thrones" ao lado de Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen, e Kit Harington, que dá vida a Jon Snow? Pois alguém conquistou essa oportunidade - não antes de desembolsar alguns milhares de dólares, porém.
No último sábado, 6, foi realizado o tradicional jantar de gala beneficente do ator Sean Penn, que arrecada recursos para o Haiti. Durante o evento, o anfitrião anunciou que um dos convidados poderia ter a chance de assistir a um episódio da série ao lado dos atores, o que desencadeou um leilão bastante acirrado.
De acordo com a "Variety", a disputa para conquistar a oportunidade foi feita por meio de um leilão cujo lance mínimo foi US$ 20 mil. Entre os participantes do evento, que foi realizado nos Estúdios Mil, em Los Angeles, na Califórnia (EUA), estava Brad Pitt, que ofereceu US$ 80 mil para poder assistir a um episódio ao lado dos atores. Como a disputa estava acirrada, ele aumentou seu lance para US$ 90 mil e, depois, para US$ 120 mil (aproximadamente R$ 386 mil).
Para a infelicidade de Pitt, havia alguém mais generoso que deu um lance de US$ 160 mil (cerca de R$ 515 mil) - e conquistou a chance de assistir à série com Clarke e Harington. Não foi divulgado o nome do vencedor da disputa.
O evento beneficente foi realizado por Penn e os fundos arrecadados vão para a JP HRO & Disaster Relief Organization. O jantar tinha como convidados Lena Dunham, Arnold Schwarzenegger, Jason Segel, Leonardo DiCaprio, entre outros.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados