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Férias

'Botar os peitos para fora', diz Luana Piovani em Ibiza

Loira está curtindo uns dias de relax em Ibiza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:07

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:07

Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani está mais solteira do que nunca. De férias em Ibiza, na Espanha, a ex de Pedro Scooby está curtindo o litoral espanhol ao lado de alguns amigos e sem filhos, que ficaram em Portugal sob os cuidados de uma amiga. 
> Paulinho Vilhena fala sobre affair com Luana Piovani: "Reencontro"
"Vamos fazer tudo: putaria, cafonice Só quero saber de botar esses peitos para fora, enfiar esse maiô no c* e ir lá pra praia", disse, sem papas na língua, em seu Instagram. 
"Não tenho a menor coragem de fazer topless, me dá uma aflição os peitos para fora, aquele vento batendo me dá uma vontade de andar com a mão nos peitos, parece uma ridícula. Sabe o que é isso? Subdesenvolvida. Fui criada cheia de restrições quanto ao corpo. Não consigo fazer topless, não gosto de fio dental. Meu biquíni é grande, vou ficar com a marca, continuou. 

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