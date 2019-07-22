'Botar os peitos para fora', diz Luana Piovani em Ibiza

está mais solteira do que nunca. Deem, na Espanha, a ex deestá curtindo o litoral espanhol ao lado de alguns amigos e sem filhos, que ficaram em Portugal sob os cuidados de uma amiga.

"Vamos fazer tudo: putaria , cafonice Só quero saber de botar esses peitos para fora, enfiar esse maiô no c* e ir lá pra praia", disse, sem papas na língua, em seu Instagram.

"Não tenho a menor coragem de fazer topless, me dá uma aflição os peitos para fora, aquele vento batendo me dá uma vontade de andar com a mão nos peitos, parece uma ridícula. Sabe o que é isso? Subdesenvolvida. Fui criada cheia de restrições quanto ao corpo. Não consigo fazer topless, não gosto de fio dental. Meu biquíni é grande, vou ficar com a marca, continuou.