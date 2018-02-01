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Denúncia

Bonner denuncia mulher que criou 23 perfis fakes para ameaçá-lo

Perfil teria enviado ofensas a seus familiares e até mensagens de que iriam agredí-lo na rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 20:12

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 20:12

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional Crédito: Divulgação/ Estevam Avellar/TV Globo
O jornalista William Bonner utilizou seu perfil no Instagram para fazer uma mistura de reflexão, desabafo e denúncia contra uma seguidora que criou 23 perfis falsos para ofendê-lo.
Bonner relata que os xingamentos de uma pessoa identificada como Dani Silva surgiram desde o fim de seu casamento com Fátima Bernardes, há um ano e meio. Após utilizar a ferramenta de bloqueio, ele conta que ela sempre voltava, ofendendo também outros de seus seguidores.
"A pessoa cria outro perfil. Manifesta o desejo de que eu morra. E de forma lenta e dolorosa. [...] Eu a bloqueio, e bloquearei sempre. É do jogo. E a pessoa cria mais um perfil para ultrapassar todos os limites, ao desrespeitar um registro da memória de meu pai (o pai de Bonner morreu em 2016). É muito feio. É perverso. Doentio", desabafou o jornalista.
O apresentador ainda ressaltou estar preocupado com a criadora dos perfis: "Será que essa criatura tem alguma interação com seres humanos no mundo real? Ou se trata de alguém profundamente doente e só? Será que essa agressividade desmedida se esgotará sempre no ambiente caótico de um espaço para comentários? Ou devo dar atenção à ameaça de me agredir fisicamente na rua?".
"A gente costuma acreditar que o desprezo é a arma adequada contra haters. Mas, hoje, ao me deparar com os comentários na foto de meu pai, essas questões todas ganharam dimensão pra mim. E achei que talvez fosse o caso de provocar alguma reflexão", justificou Bonner.

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