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Reality show

Boninho revela como será disputa pela liderança do BBB nesta quinta

13ª Prova do Líder acontece nesta quinta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:02

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:02

O diretor Boninho
O diretor Boninho Crédito: Globo
O diretor do BBB 20, Boninho, 58, não tem poupado informações sobre o que vai acontecer no reality em suas redes sociais.
Na reta final do programa, os participantes disputam nesta quinta-feira (9) mais uma Prova do Líder, que segundo Boninho, será de "mini resistência". O diretor contou a informação através do Twitter, e deixou internautas e telespectadores ainda mais curiosos sobre a dinâmica.
"O que é mini resistência?", questionou uma internauta. Já outro usuário, brincou: "Boninho por favor tem que ser quem consegue imitar Tim Maia por mais tempo", sugerindo torcida para Babu Santana. O diretor do reality não deu mais detalhes sobre a prova.
Mas essa não foi a primeira vez que Boninho deu informações aos internautas. Na semana passada, o diretor do BBB 20 adiantou que a Prova seria de sorte, e também que o vencedor levaria para casa um carro 0 quilômetro. Quem acabou se dando bem foi Flayslane.
Sobre o futuro do reality, Boninho também já afirmou que a edição de 2021 terá um formato diferente de elenco. O programa deste ano já inovou ao selecionar anônimos e famosos. "Será diferente, já decidimos isso."

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A última participante a deixar o Big Brother Brasil 20, foi a Marcela, eliminada nesta terça-feira (7). A médica teve 50% votos. Flayslane teve 49%, e Babu, só um pouco mais de 1%.O paredão desta terça teve mais de 185 milhões e votos.
O resultado foi bem próximo do que projetado pela enquete do F5. Nela, Marcela sairia com 65% dos votos. O segundo lugar era mesmo de Flayslane, com 31% dos votos, e Babu, com 5%.

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