Boninho é assaltado em arrastão no Rio de Janeiro

O diretor da Rede Globo Boninho foi vítima de um arrastão quando estava saindo do cruzeiro de Roberto Carlos, na madrugada desta sexta-feira (1º). Informação dada pelo colunista Leo Dias dá conta, ainda, de que o executivo estava acompanhado do também diretor Eduardo Figueira.

De acordo com Leo Dias, na delegacia, as vítimas contaram que vários homens armados usaram dois veículos para fechar a via e começaram a roubar os motoristas que passavam no local. Os bandidos roubaram os pertences de uma vítima que estava em um Outlander preto, um Audi Verde e um terceiro veículo, no qual estava Boninho.