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Violência

Boninho é assaltado em arrastão no Rio de Janeiro

Diretor da Rede Globo voltava do cruzeiro de Roberto Carlos nesta madrugada quando passou pelo susto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 16:45

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 16:45

Boninho é assaltado em arrastão no Rio de Janeiro Crédito: Globo/Estevam Avellar
O diretor da Rede Globo Boninho foi vítima de um arrastão quando estava saindo do cruzeiro de Roberto Carlos, na madrugada desta sexta-feira (1º). Informação dada pelo colunista Leo Dias dá conta, ainda, de que o executivo estava acompanhado do também diretor Eduardo Figueira. 
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De acordo com Leo Dias, na delegacia, as vítimas contaram que vários homens armados usaram dois veículos para fechar a via e começaram a roubar os motoristas que passavam no local. Os bandidos roubaram os pertences de uma vítima que estava em um Outlander preto, um Audi Verde e um terceiro veículo, no qual estava Boninho.

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