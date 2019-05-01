Bombeiro faz alerta após foto de Valesca Popozuda na privada

A funkeira Valesca Popozuda vive alimentando os seguidores de sua conta no Instagram com fotos sensuais, em que usa roupas transparentes ou quase nenhuma vestimenta. A mais recente publicação da artista, contudo, não foi unanimidade entre os fãs e gerou até um alerta de um seguidor bombeiro.
Na imagem, Valesca aparece apenas de meia calça, cobrindo os seios com as mãos, e sentada de lado sobre a lateral de um vaso sanitário.
"Este vaso onde você estava sentada não foi projetado para esforço lateral. Este tipo de pressão foi responsável por centenas de acidentes gravíssimas que eu já atendi enquanto era bombeiro", avisa o internauta glimaldedantas. "Sou seu fã, isto é apenas uma dica de segurança", completa.
A foto levou alguns de seus seguidores a fazer piadas com a situação. "Se esse vaso quebra, aí você vai ver o bom Baru", escreveu um, em referência à música de Valesca "Festa na Baru". Outro sugeriu uma legenda para a imagem: "quando a dor de barriga é muito forte".