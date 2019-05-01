Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Equilíbrio

Bombeiro faz alerta após foto de Valesca Popozuda na privada

"Este vaso onde você estava sentada não foi projetado para esforço lateral", disse

Publicado em 

01 mai 2019 às 11:43

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 11:43

Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda
A funkeira Valesca Popozuda vive alimentando os seguidores de sua conta no Instagram com fotos sensuais, em que usa roupas transparentes ou quase nenhuma vestimenta. A mais recente publicação da artista, contudo, não foi unanimidade entre os fãs e gerou até um alerta de um seguidor bombeiro.
Na imagem, Valesca aparece apenas de meia calça, cobrindo os seios com as mãos, e sentada de lado sobre a lateral de um vaso sanitário.
"Este vaso onde você estava sentada não foi projetado para esforço lateral. Este tipo de pressão foi responsável por centenas de acidentes gravíssimas que eu já atendi enquanto era bombeiro", avisa o internauta glimaldedantas. "Sou seu fã, isto é apenas uma dica de segurança", completa.
A foto levou alguns de seus seguidores a fazer piadas com a situação. "Se esse vaso quebra, aí você vai ver o bom Baru", escreveu um, em referência à música de Valesca "Festa na Baru". Outro sugeriu uma legenda para a imagem: "quando a dor de barriga é muito forte".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados