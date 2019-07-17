Bolsonaro e Michelle fazem festa julina com touro mecânico; fotos

Entre os convidados, segundo informações do jornal Extra, funcionários do Governo Federal e familiares do presidente.

Em fotos compartilhadas pelos músicos da banda de forró contratada, cenas do décor apareceram protagonizando com os convidados. "E tome forró. Na supervisão do nosso presidente e da primeira-dama. Noite top", escreveu o cantor Marcinho Trapiá. O post foi seguido por um comentário de Michelle, que comemorou: "Foi top demais".