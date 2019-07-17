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No Palácio da Alvorada

Bolsonaro e Michelle fazem festa julina com touro mecânico; fotos

Festão aconteceu no Palácio da Alvorada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2019 às 12:17

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 12:17

Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, promovem arraiá no Palácio da Alvorada Crédito: Carolina Antunes/Reprodução/Instagram @andremeneezes_
O Palácio da Alvorada ferveu com um festão que Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle, fizeram em Brasília. O arraiá presidencial teve quadrilha, decoração temática, banda de forró e até touro mecânico. 
Entre os convidados, segundo informações do jornal Extra, funcionários do Governo Federal e familiares do presidente. 
Crédito: Carolina Antunes/Reprodução/Instagram @andremeneezes_
Em fotos compartilhadas pelos músicos da banda de forró contratada, cenas do décor apareceram protagonizando com os convidados. "E tome forró. Na supervisão do nosso presidente e da primeira-dama. Noite top", escreveu o cantor Marcinho Trapiá. O post foi seguido por um comentário de Michelle, que comemorou: "Foi top demais". 

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