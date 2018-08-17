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PROBLEMA

Boechat se irrita com erro no início do 'Jornal da Band'

Texto de apresentador estava diferente da sequência de imagens

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 15:05
Ricardo Boechat é apresentador da TV Bandeirantes Crédito: Kelly Fuzaro/Band
Uma situação durante a apresentação das manchetes do "Jornal da Band" deixou o apresentador e jornalista Ricardo Boechat irritado, na noite de quinta-feira (16). Imagens do cenário do debate eleitoral aparecem no momento em que Boechat noticia: "Cantora Aretha Franklin morre nos EUA após oito anos de luta contra um câncer no pâncreas".
O apresentador fica em silêncio durante segundos enquanto a trilha continua. Irritado, Boechat desistiu de anunciar as principais notícias na abertura do Jornal da Band. "Voltamos dentro de alguns minutos com o Jornal da Band", concluiu.
Na sequência, o apresentador dá de ombros e indaga a produção. Na noite desta quinta-feira, a equipe de Jornalismo da emissora preparava os últimos detalhes para o confronto entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ao vivo, a partir das 22h.
Em maio deste ano, em um momento bem mais irreverente do que agora, Ricardo Boechat encerrou o telejornal de forma descontraída. Após a veiculação de uma matéria sobre um novo medicamento que faz cabelo crescer, o apresentador, que é careca, apareceu usando uma peruca. Os internautas adoraram a brincadeira.

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