Boechat se irrita com erro no início do 'Jornal da Band'

Ricardo Boechat é apresentador da TV Bandeirantes Crédito: Kelly Fuzaro/Band

Uma situação durante a apresentação das manchetes do "Jornal da Band" deixou o apresentador e jornalista Ricardo Boechat irritado, na noite de quinta-feira (16). Imagens do cenário do debate eleitoral aparecem no momento em que Boechat noticia: "Cantora Aretha Franklin morre nos EUA após oito anos de luta contra um câncer no pâncreas".

O apresentador fica em silêncio durante segundos enquanto a trilha continua. Irritado, Boechat desistiu de anunciar as principais notícias na abertura do Jornal da Band. "Voltamos dentro de alguns minutos com o Jornal da Band", concluiu.

Na sequência, o apresentador dá de ombros e indaga a produção. Na noite desta quinta-feira, a equipe de Jornalismo da emissora preparava os últimos detalhes para o confronto entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ao vivo, a partir das 22h.