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VÍDEO

Blue Ivy vê os pais pelados em show e morre de vergonha

Beyoncé e Jay-Z intercalam as performances da turnê 'On The Run II Tour' com vídeos de sua vida pessoal

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 15:58
Beyoncé e Jay-Z na estreia da turnê "On The Run II", em Cardiff, no País de Gales Crédito: Instagram/Beyoncé
Beyoncé e Jay-Z estão fazendo os shows da turnê On The Run II Tour e intercalam as performances musicais com vídeos gravados sobre sua vida pessoal. Os fãs adoraram ver um pouco da intimidade do casal, mas a filha Blue Ivy não.
Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que a menina, na plateia de um dos shows, vê uma das cenas íntimas que mostra Beyoncé e Jay-Z pelados na cama.
A princípio, ela fica envergonhada e sem saber o que fazer. Depois, segue-se um misto de caretas e tentativas desesperadas de virar o rosto. Por fim, ela se esconde atrás de uma grade e fica assim, protegida, até a cena passar.

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