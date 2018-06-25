Blue Ivy vê os pais pelados em show e morre de vergonha

Beyoncé e Jay-Z estão fazendo os shows da turnê On The Run II Tour e intercalam as performances musicais com vídeos gravados sobre sua vida pessoal. Os fãs adoraram ver um pouco da intimidade do casal, mas a filha Blue Ivy não.
Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que a menina, na plateia de um dos shows, vê uma das cenas íntimas que mostra Beyoncé e Jay-Z pelados na cama.
A princípio, ela fica envergonhada e sem saber o que fazer. Depois, segue-se um misto de caretas e tentativas desesperadas de virar o rosto. Por fim, ela se esconde atrás de uma grade e fica assim, protegida, até a cena passar.