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Beldade

Blogueira envia fotos e vídeos pessoais para Neymar desde 2017

Drielly Drudi viralizou nas redes sociais após contar fato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 18:53

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:53

A blogueira Drielly Drudi viralizou nas redes sociais. Isso porque ela contou ter uma rotina um tanto quanto inusitada para salvar seus arquivos de imagem. De acordo com ela, desde 2017 envia fotos e vídeos pessoais para... o Neymar.
Drielly Drudi, modelo Crédito: Reprodução/Instagram
Em vídeos publicados em sua conta do Instagram, mostrou a janela de conversa no messenger do Facebook com o jogador. É lá que ela joga todas as fotos e vídeos dela há pelo menos três anos.
A ideia da jovem é salvar todos os arquivos e deixá-los como em uma espécie de nuvem para nunca perder nada.
Drielly Drudi, modelo Crédito: Reprodução/Instagram
Porém, segundo a beldade, depois da repercussão, Neymar pela primeira vez visualizou o conteúdo. Até então ele não havia aberto a conversa. Com a repercussão, o nome da blogueira começou a figurar em sites de notícias e em Instagram de fofocas o que fez com que tudo ganhasse notoriedade.
"Está vendo o Neymar? Eu mando todas as coisas para ele. Eu salvo todas as minhas fotos, vídeos, tudo aqui. Faz muito tempo. Essas coisas são de 2017 e eu mando até hoje para ele. Neymar que lute, viu? O dia que ele abrir essa mensagem. Não é possível que só eu faça isso", dizia ela, antes de ver que o jogador visualizou.
Sobre nunca ter usado recursos como o Google Drive, por exemplo, que tem espaço de sobra para arquivar imagens, ela disse que na época não tinha conhecimento dessa e de nenhuma outra ferramenta mais eficaz.

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