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Blake Lively e Ryan Reynolds esperam terceiro filho

Casal revelou a chegada do terceiro herdeiro durante cerimônia de pré-estreia de filme

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:34

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:34

Crédito: Reprodução/Instagram @thatsfabofficial
Blake Lively e Ryan Reynolds estão à espera do terceiro filho. A revelação foi feita pelo casal nesta quinta (2) durante uma aparição no tapete amarelo da pré-estreia de "Pokémon: Detetive Pikachu"
Blake, segundo informações da revista Caras, ainda fez questão de exibir a barriga e os dois esbanjavam felicidade em frente às câmeras. 
Recentemente os atores gravaram juntos cenas na Croácia e agora vão se dedicar a promover o filme em que o bonitão é a voz do protagonista. 
Blake e Ryan se casaram em 2012 e já são pais de James, de 4 anos, e de Inez, de 2 anos. 

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