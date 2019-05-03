Blake Lively e Ryan Reynolds esperam terceiro filho

Crédito: Reprodução/Instagram @thatsfabofficial

Blake Lively e Ryan Reynolds estão à espera do terceiro filho. A revelação foi feita pelo casal nesta quinta (2) durante uma aparição no tapete amarelo da pré-estreia de "Pokémon: Detetive Pikachu". estão à espera do. A revelação foi feita pelo casal nesta quinta (2) durante uma aparição no tapete amarelo da pré-estreia de

Blake, segundo informações da revista Caras, ainda fez questão de exibir a barriga e os dois esbanjavam felicidade em frente às câmeras.

Recentemente os atores gravaram juntos cenas na Croácia e agora vão se dedicar a promover o filme em que o bonitão é a voz do protagonista.