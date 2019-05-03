Blake Lively e Ryan Reynolds esperam terceiro filho

Blake Lively e Ryan Reynolds estão à espera do terceiro filho. A revelação foi feita pelo casal nesta quinta (2) durante uma aparição no tapete amarelo da pré-estreia de "Pokémon: Detetive Pikachu".
Blake, segundo informações da revista Caras, ainda fez questão de exibir a barriga e os dois esbanjavam felicidade em frente às câmeras.
Recentemente os atores gravaram juntos cenas na Croácia e agora vão se dedicar a promover o filme em que o bonitão é a voz do protagonista.
Blake e Ryan se casaram em 2012 e já são pais de James, de 4 anos, e de Inez, de 2 anos.