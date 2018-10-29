Biel e D'Black vão lançar música juntos

Biel e D'Black se reuniram na última semana para gravar "Não Me Mata", nova música que os artistas lançarão em parceria. Segundo o colunista Leo Dias, a produção da canção aconteceu em um estúdio de São Paulo.

"Estamos super empolgados. Nos encontramos esses dias, ouvimos alguns beats e fizemos essa música. Não era nossa intenção, mas foi algo muito natural. Então quisemos gravar e lançar logo", disseram os cantores a Leo Dias, que diz que o lançamento da música vai acontecer em cerca de duas semanas.