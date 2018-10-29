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Biel e D'Black vão lançar música juntos

Hit deve ser lançado em cerca de 15 dias, segundo o colunista Leo Dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 17:49

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 17:49

Biel e D'Black Crédito: Reprodução/Instagram
Biel e D'Black se reuniram na última semana para gravar "Não Me Mata", nova música que os artistas lançarão em parceria. Segundo o colunista Leo Dias, a produção da canção aconteceu em um estúdio de São Paulo. 
"Estamos super empolgados. Nos encontramos esses dias, ouvimos alguns beats e fizemos essa música. Não era nossa intenção, mas foi algo muito natural. Então quisemos gravar e lançar logo", disseram os cantores a Leo Dias, que diz que o lançamento da música vai acontecer em cerca de duas semanas. 

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