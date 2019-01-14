Bieber "entra pelo cano" e deixa mansão com aluguel de R$ 370 mil

Sistema de encanamento da casa de luxo que possui sete banheiros deu problema

Publicado em 

14 jan 2019 às 10:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 10:56

O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber, de 24 anos, e Hailey Baldwin, de 22 anos, entraram pelo cano. Os fãs do casal, contudo, podem continuar tranquilos, pois o relacionamento dos dois, ao que tudo indica, continua muito bom.
O que não está tão bem, na verdade, é o encanamento da mansão onde Bieber e Baldwin estavam morando em Los Angeles.
A casa suntuosa que contava com quatro quartos, sete banheiros, estilo mediterrâneo e um aluguel mensal de US$ 100 mil (cerca de R$ 370 mil) também tinha, segundo o site americano TMZ, problemas no aquecimento da piscina, no ar-condicionado e no encanamento.
De acordo com a publicação, o estouro de um cano teria sido a gota (ou cachoeira) final para que Bieber e Baldwin deixassem a casa.
Segundo o TMZ, o cantor e sua mulher estariam morando temporariamente em um hotel em Beverly Hills, enquanto procuram por uma casa.

