Bíblia de Whitney Houston é colocada à venda por 95 mil euros

Uma Bíblia que pertenceu a Whitney Houston foi colocada à venda por 95 mil euros (cerca de 400 mil reais), de acordo com o portal de notícias "TMZ". O livro foi encontrado pelo dono de uma mansão, que foi alugada pela cantora, em 2011.
De acordo com o jornal Extra, o proprietário da casa encontrou a Bíblia quando decidiu se mudar da mansão localizada na cidade californiana de Newport Beach. Segundo o TMZ, o objeto foi encontrado quando ele jogava alguns objetos pessoais no lixo.
O homem, que preferiu não revelar sua identidade, garantiu ao site que, quando se preparava para limpar a casa para preparar seu retorno ao mercado imobiliário, encontrou várias caixas cheias de roupas, CDs e outros itens, como a Bíblia. Segundo ele, no livro havia anotações manuscritas que Whitney havia deixado entre suas páginas.
Segundo o Extra, antes de descartar todos os objetos, o proprietário entrou em contato com um representante da artista, que morreu em fevereiro de 2012 como resultado de uma combinação de álcool e drogas, mas o agente disse que ele poderia fazer o que bem entendesse com todos os objetos.
De acordo com o dono da propriedade, Whitney escreveu na Biblía a data de seu casamento com o produtor musical Bobby Brown, em 1992, e o nascimento de sua filha Bobbi Kristina, em 1993, que morreu em circunstâncias semelhantes às da mãe apenas três anos depois.