Fortuna

Bíblia de Whitney Houston é colocada à venda por 95 mil euros

O livro foi encontrado pelo dono de uma mansão, que foi alugada pela cantora, em 2011

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

07 jun 2018 às 13:08
Bíblia de Whitney Houston é colocada à venda por 95 mil euros
Uma Bíblia que pertenceu a Whitney Houston foi colocada à venda por 95 mil euros (cerca de 400 mil reais), de acordo com o portal de notícias "TMZ". O livro foi encontrado pelo dono de uma mansão, que foi alugada pela cantora, em 2011.
De acordo com o jornal Extra, o proprietário da casa encontrou a Bíblia quando decidiu se mudar da mansão localizada na cidade californiana de Newport Beach. Segundo o TMZ, o objeto foi encontrado quando ele jogava alguns objetos pessoais no lixo.
O homem, que preferiu não revelar sua identidade, garantiu ao site que, quando se preparava para limpar a casa para preparar seu retorno ao mercado imobiliário, encontrou várias caixas cheias de roupas, CDs e outros itens, como a Bíblia. Segundo ele, no livro havia anotações manuscritas que Whitney havia deixado entre suas páginas.
Segundo o Extra, antes de descartar todos os objetos, o proprietário entrou em contato com um representante da artista, que morreu em fevereiro de 2012 como resultado de uma combinação de álcool e drogas, mas o agente disse que ele poderia fazer o que bem entendesse com todos os objetos.
De acordo com o dono da propriedade, Whitney escreveu na Biblía a data de seu casamento com o produtor musical Bobby Brown, em 1992, e o nascimento de sua filha Bobbi Kristina, em 1993, que morreu em circunstâncias semelhantes às da mãe apenas três anos depois.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

