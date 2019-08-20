Bibi Perigosa? Web vai à loucura com Maria da Paz atirando em Régis

Maria da Paz (Juliana Paes) atira em Régis (Reynaldo Gianecchini) em "A Dona do Pedaço", na Globo

"Vem Maria da Paz vem soltar essa Bibi Perigosa que existe dentro de vc", comentou uma internauta.

Depois de pegar a filha e o marido juntos, Maria da Paz atira no peito de Régis. "Por mim, ele tava morto. Atirei no Régis. Atirava de novo", diz ela a Elle (Rosane Gofman) e Evelina (Nivea Maria).