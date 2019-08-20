Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"A Dona do Pedaço"

Bibi Perigosa? Web vai à loucura com Maria da Paz atirando em Régis

"Vem, Maria da Paz, vem soltar essa Bibi Perigosa que existe dentro de você", brincou um fã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:50

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:50

Maria da Paz (Juliana Paes) atira em Régis (Reynaldo Gianecchini) em "A Dona do Pedaço", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
A aguardada cena de Maria da Paz (Juliana Paes) atirando no seu marido Régis (Reynaldo  Gianecchini) ao descobrir que ele mantinha um caso com a sua filha, Josiane (Agatha Moreira), foi ao ar na noite desta segunda-feira (19), em "A Dona do Pedaço" (Globo), gerando grande repercussão nas redes sociais.
No Twitter, muitos usuários brincaram que Juliana Paes encarnou Bibi Perigosa, papel que a atriz interpretou na novela "A Força do Querer" (Globo, 2017). Hashtags relacionadas à novela estavam entre as mais comentadas do Twiter na noite desta segunda (19). 
> "Não tenho raiva da Globo", diz Bibi Perigosa da vida real sobre processo
"Vem Maria da Paz vem soltar essa Bibi Perigosa que existe dentro de vc", comentou uma internauta.
Outro comentou: "Régis baleado pela Maria Da Paz, vulgo Bibi Perigosa".
Depois de pegar a filha e o marido juntos, Maria da Paz atira no peito de Régis. "Por mim, ele tava morto. Atirei no Régis. Atirava de novo", diz ela a Elle (Rosane Gofman) e Evelina (Nivea Maria).
A mocinha da trama vai para a prisão na sequência. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados