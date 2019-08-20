Bibi Perigosa? Web vai à loucura com Maria da Paz atirando em Régis

A aguardada cena de Maria da Paz (Juliana Paes) atirando no seu marido Régis (Reynaldo Gianecchini) ao descobrir que ele mantinha um caso com a sua filha, Josiane (Agatha Moreira), foi ao ar na noite desta segunda-feira (19), em "A Dona do Pedaço" (Globo), gerando grande repercussão nas redes sociais.
No Twitter, muitos usuários brincaram que Juliana Paes encarnou Bibi Perigosa, papel que a atriz interpretou na novela "A Força do Querer" (Globo, 2017). Hashtags relacionadas à novela estavam entre as mais comentadas do Twiter na noite desta segunda (19).
"Vem Maria da Paz vem soltar essa Bibi Perigosa que existe dentro de vc", comentou uma internauta.
Outro comentou: "Régis baleado pela Maria Da Paz, vulgo Bibi Perigosa".
Depois de pegar a filha e o marido juntos, Maria da Paz atira no peito de Régis. "Por mim, ele tava morto. Atirei no Régis. Atirava de novo", diz ela a Elle (Rosane Gofman) e Evelina (Nivea Maria).
A mocinha da trama vai para a prisão na sequência.